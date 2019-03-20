İngiliz adam cami önünde nöbet tuttu

İNGİLTERE’nin Manchester kentinde cuma namazı kılınırken Medine Camisi önünde nöbet tutan fotoğraflarının sosyal medyada yayımlanmasının ardından dünyanın bir çok bölgesinden teşekkür mesajları alan 57 yaşındaki İngiliz Andrew Graystone, nöbet fikrinin Christchurch’teki saldırının her yerde olabileceğini düşündükten sonra anlık geliştiğini ve harekete geçtiğini söyledi.

NAMAZ SIRASINDA YOLU İZLEDİ

Namaz devam ederken caminin önünde beklemeyi ve yolu izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Graystone, “Ancak imamın beni görüp, hutbede benden bahsettiğinden ve niçin orada olduğumu söylediğinden haberim yoktu. Namaz sonrası insanlar camiden çıkarken gülümsedi ve elimi sıktılar. Çok mutlu ve dostça bir atmosferdi” diye konuştu.

NEFRET BİZİ HİÇBİR YERE GÖTÜRMEZ

Daha sonra evine gittiğini, herhangi bir şey olacağını beklemediğini söyleyen Graystone, ancak bu sırada çekilen bir fotoğrafının internette yayınlanması üzerine aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülkeden on binlerce mesaj almaya başladığını belirtti. Graystone, İslam’dan ve Müslümanlardan nefret edenlere de “Nefret bizi hiçbir yere götürmez” diye seslendi.