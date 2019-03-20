İngiliz adam cami önünde nöbet tuttu
NAMAZ SIRASINDA YOLU İZLEDİ
Namaz devam ederken caminin önünde beklemeyi ve yolu izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Graystone, “Ancak imamın beni görüp, hutbede benden bahsettiğinden ve niçin orada olduğumu söylediğinden haberim yoktu. Namaz sonrası insanlar camiden çıkarken gülümsedi ve elimi sıktılar. Çok mutlu ve dostça bir atmosferdi” diye konuştu.
NEFRET BİZİ HİÇBİR YERE GÖTÜRMEZ
Daha sonra evine gittiğini, herhangi bir şey olacağını beklemediğini söyleyen Graystone, ancak bu sırada çekilen bir fotoğrafının internette yayınlanması üzerine aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülkeden on binlerce mesaj almaya başladığını belirtti. Graystone, İslam’dan ve Müslümanlardan nefret edenlere de “Nefret bizi hiçbir yere götürmez” diye seslendi.