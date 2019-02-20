Muhafazakar Parti’den istifalar peş peşe

5 saat önce
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BREXIT’TEN ayrılma süreci boyunca beklediği sonuçları alamayan İngiltere Başbakanı Theresa May’e bir darbe de Muhafazakar Parti’den geldi. May’in partisinden üç milletvekili parlamentodaki bağımsız gruba katılmak üzere istifa ettiler.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’den Avrupa Birliği(AB) yanlısı üç milletvekili parlamentodaki bağımsız gruba katılmak üzere istifa ettiler. Bu istifalar Başbakan Theresa May’in partisini Brexit planları etrafında birleştirme girişimlerine bir darbe oldu.

May’in Brexit stratejisinin AB’ye muhalif olan Muhafazakarlar tarafından yönlendirildiği konusunda uzun süredir eleştiren milletvekilleri, “Bu hükümetin Brexit’i çok kötü bir şekilde ele alması” nedeniyle istifa ettiklerini açıkladılar.

Yaşananların ardından Başbakan May, “Üç vekilin aldığı istifa kararından dolayı üzgünüm. Brexit süreci asla kolay olmayacaktı. Fakat biz İngiliz halkı için doğru şeyi yaptık” dedi.

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