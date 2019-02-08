‘Brexit bitmeyen bir kabusa dönüşebilir’ İngiltere'nin eski Başbakanlık Müsteşarı Kerslake, "Bir zamanlar aşırı abartılmış bir şekilde Brexit'in bir rüya ülkesi olduğu umuluyordu. Brexit'in hiç bitmeyen bir kabusa dönüşme tehlikesi var" dedi.

İngiltere’nin eski Başbakanlık Müsteşarı Lord Bob Kerslake, büyük umutlarla başlanan Brexit’in, ülke için “bitmeyen bir kabusa” dönüşebileceğini söyledi. Kerslake, Brexit konusunda yeni bir referanduma gidilmesi için kampanya yürüten Halkın Oyu grubunun hazırladığı ”Açıklık da yok son da” başlıklı raporun basına tanıtımında konuştu. Lord Bob Kerslake, ”Bir zamanlar aşırı abartılmış bir şekilde Brexit’in bir rüya ülkesi olduğu umuluyordu. Ancak şimdi bunun ülkemiz için bir uyanış olmayacağı açıkça görülüyor. Brexit’in hiç bitmeyen bir kabusa dönüşme tehlikesi var” dedi.

‘UZAK VE SONU GÖRÜLMEYEN BİR SÜREÇ’

Brexit’in netlikten uzak ve sonu görülmeyen bir sürece dönüşmekte olduğunu belirten Kerslake, İngiltere’nin yıllar boyu hep aynı güne uyanacağı ”düşük yoğunluklu, sonu gelmez bir siyasi iç savaş” yaşayacağını kaydetti.

Kerslake, İngiltere’nin normal takvimde öngörülen 29 Mart’ta AB’den güvenli bir şekilde ayrılamayacağına vurgu yaparak, ”İçinde bulunduğumuz kargaşadan çıkış yolu yeni bir referanduma gidilmesidir” diye konuştu.

‘KESİN OLAN TEK ŞEY BELİRSİZLİĞİN DEVAM EDECEĞİ’

Üye ülkelerin AB’den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini kaleme alan Avrupa Konvansiyonu üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lord John Kerr de İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasını eleştirdi.

Kerr, “May’in anlaşmasıyla AB’den ayrılmak karanlığa adım atmak olur.” ifadesini kullanarak, ”Nereye varacağımızı kimse kestiremez. Gelecek müzakere çok daha uzun zaman alacaktır ve elimiz çok daha zayıf olacaktır. Kesin olan tek şey belirsizliğin devam edeceğidir” diye konuştu.