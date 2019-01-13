Enfield Belediyesi’nden “New Local Plan” sunumu

Enfield belediyesi tarafından Alevi Federasyonu’nda “New Local Plan” başlığıyla Enfield bölgesinde yaşayan sakinleri bilgilendirme amaçlı cumartesi günü bir sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumda Enfield bölgesinde değişen demografik yapının konut ihtiyaçları ve yeni yapılanma ile alakalı bilgi alış verişi yapıldı. Sunuma Belediye yetkilileri yanı sıra güvenlik konuları noktasında insanları bilgilendirme amaçlı iki tane poliste hazır bulundu.

Sunuma katılan vatandaşlar Enfield bölgesinde çoğalan nufusla birlikte yeni yapılaşma ve yapılması planlanan konut sayısına ilişkin merak ettikleri konularda sorularını sordular. Sunuma Enfield Belediyesi Local Plan memurlarından Neeru Kareer, May Hope ve Enfield Belediyesi kabine üyesi olan Ahmet Oykener katıldı. Ayrıca sunum sırasında konuya ilişkin toplumu bilgilendirme amaçlı geniş kapsamlı kitapçıklar dağıtılıdı.

“Yıllık gerekli konut sayısı 2400”

Alevi Federasyon’unda düzenlenen “New Local Plan” sunumuna katılan Enfield Belediyesi kabine üyesi olan Ahmet Oykener sunumun temel amacına işlikin gazetemize verdiği röpörtajda Enfield Belediyesi’nin Londra Belediyesi’ne 2036 yılına kadar yıllık önerdiği konut sayısının 2400 olduğunu ifade etti.

Oykener, yerel yönetim olarak yaptıkları planın 15 yıllık bir plan olduğunu belirterek ” Enfield’in şuan 330 bin nüfusu var önümüzdeki 15 yıl içerisinde 400 bin civarında olacağını ön görüyoruz. Bu nüfus artışındaki duruma Enfield bölgesinin kendisini hazırlaması lazım” dedi.

Şuana kadar Enfield’te yıllık yapılan konut sayısının 395 olduğunu ifade Oykener, gelecek dönemde yeni yapılanmanın nasıl ve nerde olacağı konusundaki planları yapmaya çalıştıklarını belirterek, Enfield bölgesinde yaşayan insanların localplan@enfield.gov.uk sitesi üzerinde online görüşlerini bildirmesi gerektiğini vurguladı.