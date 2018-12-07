İngiltere ilaç stoklayacak

2 saat önce
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İngiltere sağlık bakanlığı, Mart ayında Avrupa Birliği’nden çıkışın anlaşmasız gerçekleşmesi ihtimaline karşı, ülkeye ilaç sevkiyatının devamı için uçaklar ve hızlı kamyonların kullanıma girmesine dönük hazırlık yapıyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün BBC radyosuyla yaptığı söyleşide, “Havacılık kapasitemizin hazır olmasını garanti etmek için çalışıyoruz” dedi.

“Eğer sınırda ciddi aksamalar olursa, öncelik bizde olacak ve bu öncelik ilaç ve tıbbi cihazlar için kullanılacak.”

Bakan İngiltere’de stoklanması mümkün olan önemli ilaçlarda da stok hazırlandığını söyledi.

Hancock, Salı günü parlamentoda yapılacak olan nihai Brexit oylamasının Başbakan Theresa May tarafından ertelenmesinn doğru olmyacağını da söyledi.

Parlamentoda Brexit sürecini ciddi biçimde değiştirecek bir yenilgi ihtimaline karşı bazı bakanların May’den oylamayı ertelemesini istedikleri yolunda haberler çıkmıştı.

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