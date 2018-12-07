CTCA UK Gençlik Kolu Kuruldu

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, gönüllülerden oluşan bir Gençlik Kolu kurdu.

CTCA UK Gençlik Kolu’nun amacı, toplumumuzdaki genç bireyleri bir araya getirerek güçlendirmek ve Türk kültürünü yaşatmak ve tanıtmak olarak açıklandı. Türk toplum örgütleri için bağış toplayarak yerel çalışmalara yardımcı olmak isteyen Gençlik Kolu, bünyesinde bulunduğu saygın kuruluş CTCA UK’yi de destekleyecek.

CTCA UK Gençlik Kolu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Komiteye katılmaları için genç, çalışkan, yaratıcı, aktif ve azimli bireyler aramaktayız. Bu dinamik grubun parçası olarak siz de fikirlerinizi hayata geçirebilir ve bağış toplama etkinliklerimizi destekleyebilirsiniz. Asıl amacımız insanların yüzlerinde gülücük kondurmak, hayatlarında bir fark yaratmak ve bütün bunları yaparken de eğlenmektir. Siz de bu ideali paylaşıyorsanız, yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız ve olumlu bir fark yaratmak istiyorsanız, sizi aramızda görmeyi çok isteriz.

CTCA UK Gençlik Kolu gönüllülerinin bir gelir kaynağı yoktur. Toplumumuza katkıda bulunabilmemiz için, ilk etkinliğimizde bağış bekliyoruz. Bu etkinliğin amacı CTCA UK Gençlik Kolu’nun lansmanını yapmak, genç nesillere network imkânı sağlamak ve elde edilen bağışları Türk okullarına hediye etmektir.

11 Ocak’taki yardım & lansman etkinliğimize, bağış yaparak destek olun. Şeffaf bir organizasyonuz. Tüm bağışlar, harcamalar ve kârlar denetlenecektir ve açık olacaktır.

CTCA UK Gençlik Kolu:

Başkan – Yasemin Ziya (üniversite mezunu)

Başkan Yardımcısı – Tuncel İbrahim (üniversite öğrencisi)

Sayman – Tolga Hacımuratlar (üniversite öğrencisi)

Sekreter– Seniha İşçioğlu (üniversite öğrencisi)

Etkinlik Koordinatörü – Aslan Ertan (girişimci & iş insanı)

Sosyal Medya – Sonay İbrahim (üniversite öğrencisi)

Tanıtım – Burak Çelikbilek (kişisel antrenör)

Katılmak, bağışta bulunmak veya daha fazla bilgi için: youngctca.uk@gmail.com”