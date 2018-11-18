İş yerlerinde masaüstü bilgisayarların sonu geliyor!

Henüz İngiltere’de başlayan akım yakında tüm dünyayı saracağa benziyor. Bir zamanların vazgeçilmezi masaüstü bilgisayarların iş yerinde artık eskisi kadar tercih edilmediği; yerini dizüstü bilgisayarların almaya başladığı dikkat çekiyor.

İş yerlerinde bilgisayar kullanma alışkanlığı gelişen teknolojiyle birlikte değişiyor. Bu kapsamda Laptops Direct’in raporuna göre çalışanların sadece %42’si ofislerinde masaüstü bilgisayar kullanıyorlar ve dizüstü bilgisayarlar giderek tercih edilen çalışma aracı oluyorlar. Bunun en büyük sebepleri arasında ise artan verimlilik ve üretkenlik ilk sırada yer alıyor. Dizüstü bilgisayarlar ile çalışanların %84’ü daha esnek bir cihaza sahip oldukları için daha fazla iş yapabildiklerini söylüyorlar.

Binin üzerinde İngiliz yetişkin ile yapılan anketin sonuçlarına göre bazı sektörler daha hızlı bir şekilde masaüstü bilgisayarlardan vazgeçiyorlar ve bunların başında%20 ile perakende satış, %16 ile ağırlama ve hizmet, %12 ile pazarlama ve yaratıcılık geliyor.

Bu durumu destekleyen bir diğer bulgu da ankete katılanların %73’ünün, masaüstü bilgisayarların ofise yaşlı bir görüntü vererek potansiyel müşterileri uzaklaştırıldığını düşündüklerini belirtmeleri oluyor.

LaptopsDirect.co.uk pazarlama yöneticisi Mark Kelly’nin söylediğine göre artık firmaların çalışanlarından her an çalışmaya hazır olmalarını beklemelerinin yanı sıra kariyer merdivenini tırmanan genç çalışanlar da çalışma saatlerinde ve sistemlerinde bir miktar esneklik istiyorlar.

Araştırmanın sonucuna ve çalışanların genel görüşlerine bakılırsa, ofislerin masaüstü bilgisayarlardan vazgeçmelerinin oldukça mantıklı göründüğü ve masaüstü bilgisayarların artık ofis kullanımı alanında ömürlerinin sonuna yaklaştıkları rahatlıkla söylenebilir. (HÜRRİYET)