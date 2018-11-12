Londra’da otobüs kazası: Şoför uyuşturucu şüphesiyle tutuklandı

Londra’nın Batı Croydon bölgesinde dün öğle saatlerinde otobüs kazası oldu. Meydana gelen kazada 1’i ağır 19 kişi yaralandı. Söz konusu kazada ağır yaralı olan 15 yaşındaki kız çocuğu ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamaya göre otobüs şoförü uyuşturucu kullandığı şüphesiyle tutuklandı.

Meydana gelen kazada 198 Arriva çift katlı otobüs, önce bir araba ve tek katlı bir otobüsle çarpıştı ve daha sonra otobüs durağına çarparak durabildi.

Londra Ambulans Servisi yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bir Metropolitan Polis sözcüsü 15 yaşındaki kızının otobüste bir yolcu olduğunu ve güney Londra hastanesine götürüldüğünü söyledi. Ağır yaralı olan kızın hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili ailesinin haberdar edildiğini kaydedildi.

Sosyal medyadaki videolar, olay yerinde düzinelerce acil servis çalışanının kazaya müdahale ettiğini görüntüledi.

Ambulans servisindeki operasyon direktörü Graham Norton, sekiz ambulans ekibi, bir motosiklet paramediği, tehlikeli alan müdahale ekibi, paramedikler ve Londra Hava Ambulansı da dahil olmak üzere, kazaya “çok sayıda personel” yolladığını söyledi. Yapılan açıklama ise şöyle:

“Olay yerinde toplam 20 yaralı tedavi ettik ve bunların 18’i daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çoğunlukla hafif yaralanmalar geçirdiler, ancak bir hasta ciddi şekilde yaralandı.”