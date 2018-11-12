Dışişleri Bakanı Hunt, bugün Suudi Arabistan’a gidiyor Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek olan Hunt, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a giden ilk İngiliz bakan olacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen‘deki savaşın sona ermesi ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı‘nın cinayetinin açıklığa kavuşturulması adına baskı yapmak için Suudi Arabistan‘a bugün bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri‘ni de ziyaret edecek olan Hunt, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’a giden ilk İngiliz bakan olacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada, Hunt’ın Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceği belirtildi.

Hunt’ın Suudi yetkilileri, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye ile işbirliği yapmaları yönünde ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Açıklamada Hunt, “Kaşıkçı cinayetinin arkasında olanların tamamen açığa çıkmamış olmasının kabul edilemez” olduğunu ifade etti:

“Uluslararası toplum, korkunç bir şekilde öldürülen Kaşıkçı cinayetinin dehşeti ve öfkesi konusunda birleşmiş bir vaziyette. Suudi yetkilileri Türk yetkililerle tamamen işbirliğine çağırıyoruz, böylece ailesi ve olayı takip eden tüm dünya için adaletin getirileceğine inanıyoruz.” (BBCTÜRKÇE)