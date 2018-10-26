Mısır’da ölen İngiliz’in, iç organları eksik çıktı Mısır'da tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 62 yaşındaki İngiltere vatandaşı David Humphries'ın cansız bedeni ülkesine getirildiğinde böbrekleri ve kalbinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

Mısır‘da tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 62 yaşındaki İngiltere vatandaşı David Humphries’ın cansız bedeni ülkesine getirildiğinde böbrekleri ve kalbinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

MISIR’DA, OTELİN HAVUZUNDA HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere vatandaşı David Humphries, geçen ay Mısır’ın Hurgada kentinde kaldığı otelin havuzunda torunlarıyla oynarken hayatını kaybetti. Ailenin itirazlarına rağmen Mısırlı doktorlar Humphries’ın otopsisini gerçekleştirdi, daha sonra da kalbinin durduğu açıklandı.

OTOPSİDE İÇ ORGANLARI EKSİK ÇIKTI

Yaşlı adamın cansız bedeni daha sonra ülkesine getirildi ve bir kez daha otopsi yapıldı. Otopsi sonucunda kalp, böbrekleri ve karaciğerinin bir kısmının yerinde olmadığı anlaşıldı.

Diğer yandan Humphries’ın ölmeden bir hafta önce göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldüğü, doktorların da antibiyotik yazıp geri gönderdiği de belirtildi.

Humphries’ın eşi ve kızı doktorların onu asla otele geri göndermemeleri gerektiği görüşünde.

MISIRLI DOKTORLAR SUÇLANIYOR

İngiliz basınında ise Mısırlı doktorlar, hastanın organlarını yasadışı şekilde almakla suçlanıyor. Kahire‘de mahkemelere benzer nedenlerden 37 kişinin şikayette bulunduğu aktarılıyor. Ancak Mısırlı yetkililer suçlamaların asılsız olduğunu belirtiyor. (HABERLER.COM)