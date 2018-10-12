Richard Branson, Suudi Arabistan’la uzay projesini askıya aldı

Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz iş adamı Richard Branson, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması nedeniyle Suudi Arabistan’a yatırımlarını durdurduğunu açıkladı.

Richard Branson, Suudi Arabistan’daki iki turizm projesinin yöneticiliğinden çekildiğini, Virgin’in Suudi Arabistanlı yetkililerle uzay projelerine yönelik görüşmeleri de durdurduğunu söyledi.

Virgin Galactic ve Virgin Orbit şirketleri, Suudi Arabistan Kamu Yatırımı Fonu ile 1 milyar dolarlık bir yatırım projesi için müzakereler yürütüyordu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yatırıma onay vermesiyle müzakereler Ekim 2017’de başlamıştı.

“Şimdiki Suudi hükümetinden çok umutluydum” diyen ve Suudi hükümetinden açıklama beklediklerini söyleyen Branson şöyle konuştu:

“Ama Suudi Arabistan devletinin, bir vatandaşının ortadan kaybolmasında dahli olduğu yolundaki haberler kaygı verici. Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olduğunun kanıtlanması, kuşkusuz biz Batı’dakilerin Suudi hükümetiyle iş yapma yeteneğini değiştirecektir” dedi.

KAŞIKÇI’DAN 2 EKİM’DEN BU YANA HABER ALINAMIYOR

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiği 2 Ekim’den bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, Suudi yetkililer bu iddiaları yalanlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Fox News’a yaptığı açıklamasında, soruşturma ekiplerinin Türkiye’ye yardımcı olduklarını söylemişti.

Trump, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması nedeniyle Suudi Arabistan’a silah satışını kısıtlamaya ise henüz hazır olmadığını belirtmişti. (BBCTÜRKÇE)