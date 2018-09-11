BOE Başkanı Carney’nin görev süresi uzatıldı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin görev süresi Ocak 2020’ye uzadı.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin görev süresi Brexit sürecinde İngiltere ekonomisinin yön bulmasına destek olmak için iki kez uzadı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond Salı günü yaptığı açıklamada Carney’nin planlandığı gibi Haziran 2019’da görevden ayrılmayacağını açıklayarak BOE Başkanı’nın geleceğine ilişkin spekülasyona son verdi.

Buna göre Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde yumuşak geçiş sürecinin yaklaşık yarısında görevde olacak. Carney, Ocak 2020 sonuna dek görevini sürdürecek.