Oxford Circus metro istasyonunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Londra Oxford Circus metro istasyonunda yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Oxford Circus metro istasyonunda 31 Ağustos Cuma günü meydana gelen olayda trenin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayın nedenini araştırırken, hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklanmadı.

En yoğun tren hatlardan biri olan Victoria Line’da meydana gelen kaza nedeniyle Cuma günü 16.00 sıralarında trafiğe kapatılan tren istasyonunda büyük yığılmalar ve gecikmeler yaşandı.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesini ve acil sağlık müdahalesini sonlandırmasının ardından yaşanan 2 saatlik gecikme sonrasında tren istasyonundaki trafik 18.00 sıralarında normale döndü.

Yapılan açıklamaya göre trenin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Akrabalarına bilgi verildiğini kaydeden polis, ölen kişinin kimliğini açıklamadı.