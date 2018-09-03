May’i öldürmeyi planlayan Naim Rahman’a müebbet hapis

Britanya mahkemesi, Başbakan Theresa May’i öldürme planı yapan genç hakkında ömür boyu hapis cezası verdi. Downing Street’e bomba ile gitmeyi planlayan 21 yaşındaki Naim Rahman, Başbakan’a bıçak veya tabanca kullanarak suikast yapmayı planlıyordu.

Polisin aktardığına göre Londra’nın kuzeyinden gelen 21 yaşındaki Naim Rahman bombayı iyi korunan Downing Street’in kapısında patlatmayı planladı. Ardından çıkacak kaos ortamından yararlanarak May’in ofisine ulaşarak planladığı suikastı gerçekleştirecekti.

Geçen ay terör eylemlerine katılmakla suçlanan Naim Rahman, Londra’daki Old Bailey Mahkemesi tarafından bugün ömür boyu hapse mahkum edildi. Naim Rahman, parmaklıklar ardında 30 yıl geçirecek.

İngiltere’nin terörle mücadelede uzman polis koordinatörü Dean Haydon konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Naim Rahman’ın hedefi Başbakan’dı. Öyle görünüyor ki Başbakan’a ulaşmaya çalıştığı sırada yoldan geçen insanları öldürmeye dair bir niyeti yoktu. Naim Rahman, terörle mücadele biriminden gizli bir ajana Başbakan’a ulaşmasa bile insanların kalplerinde korku salmak istediğini söyledi.”

Naim Rahman, planını yaptığı sırada internet üzerinden irtibatta olduğu kimselerin DEAŞ örgütünden olduğunu düşünüyordu. Ancak ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan gizli memurları ve İngiliz İç İstihbarat Servisi ile temas halinde olduğunu bilmiyordu.

El yapımı bombayı temin etmek için polis memuru olduğunu bilmediği şahısla buluşan Naim Rahman kısa bir süre sonra, kasım ayında tutuklandı.