Haringey’de kaçak dairelere yarım milyondan fazla para cezası

Haringey belediyesi, yasadışı inşaat yapan ev sahibine yarım milyondan fazla para cezası verdi.

İzin planı olmadan mülkünü 12 daireye dönüştüren mülk sahibine, Haringey belediyesi 527 milyon 887 bin 55 pound ödeme emri verdi.

Boruch Rother ismindeki mülk sahibine, 2012 yılında Haringey belediyesi ilk icra bildirgesini göndermişti. Buna rağmen, mülk sahibi 12 tane daireyi dönüştürdüğü binayı izinsiz kullanmaya devam etti.

Vartry Road, Tottenham bölgesinde bulunan kaçak dairler için Haringey belediyesi geçen yıl dava açmıştı. Woodgreen Corwn Court Mahkemesi’nde verilen karar ise, ‘para cezası’ olarak belirtildi.

Belediyenin suç kaideleri kanunu üzerinden getirmiş olduğu planlama icra davası sonucunda yasadışı dairelerden dolayı, mülk sahibi 527 milyon 887 bin 55 pound para cezasına çarpıtıldı.

Verilen karara göre para cezası üç ay içinde ödenmezse, mülk sahibine Boruch Rother’e beş yıl hapis cezası verilecek. Belediyenin icra bildirgesine uymayan Rother, bu suç için de ayrıca 20 bin pound para cezasına çarpıtıldı.