Londra’da bisiklet kazası geçiren Türk kadın ağır şekilde yaralandı

Kuzey Londra’nın Daltson bölgesinde 30 yaşındaki adam, yaya geçidinden geçtiği sırada 53 yaşındaki Türk olduğu öğrenilen bir kadına bisikletle çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Kuzey Londra’da 28 Ağustos günü meydana gelen olayda, kadına çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden olan adamın olay yerinden kaçması sonucunda polis tarafından arandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre kadına çarpan adam bugün polise teslim oldu.

20 yıl önce İngiltere’ye gelen ve Türk toplumu tarafından tanınan birisi olduğu öğrenilen ağır yaralı kadının, Whitechapel’deki hastanede müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.