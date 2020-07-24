Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Alman Klasik Müzik Ödülleri’ne aday gösterildi.

“Yılın Enstrümantal Kaydı” ve “Yılın Enstrümantal Sanatçısı” dallarında aday gösterilen Say, sosyal medya hesabından “Duygulandım ve gururlandım” ifadelerini kullanarak duyurdu.

Sanatçı Fazıl Say, iki yılda tamamlayarak bu yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Beethoven’in 32 sonatının tamamını kaydettiği albümüyle, Alman Klasik Müzik Ödülleri’ne “Yılın Enstrümantal Kaydı” dalında aday seçildi.

“DÜNYAYA KENDİ ADIMA BİR ARMAĞAN BIRAKMAK İSTEDİM”

Fazıl Say, duygularını şöyle ifade etti:

“Duygulandım ve gururlandım. Şimdi öğreniyorum ki klasik müzik dünyasının en değerli ödüllerinden birine iki dalda aday seçilmişim. Sonuçlar ekim ayında belli olacakmış. Beethoven Sonatlar ile hem ‘yılın enstrümantel kaydı’ hem de ‘yılın enstrümantel sanatçısı” dallarında… Çok mutlu oldum. Diğer adayların hepsini sosyal medyada gördüm. Benim çok değer verdiğim saygın sanatçılar, müzik dünyasının üstatları var. Hepsinin emeklerine şükranımız sonsuzdur. Bu güzel haberi akşam eşimle kutlayacağız. Sonuçta yıllarca büyük emek verdim Beethoven’e… Bu dev kayıt projesi ile kendi adıma çok müzik öğrendim ve ilerledim diye düşünüyorum. Dünyaya kendi adıma bir armağan bırakmak istedim. Bunun için de bir müzisyen olarak samimi söylüyorum; elimden gelen her şeyi verdim. Gösterilen bu ilgi, beni çok mutlu etti.”