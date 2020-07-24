Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor

3 days önce
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Boksun unutulmaz isimlerinden Mike Tyson 15 yıllık aradan sonra yeniden ringlere döneceğini açıkladı.

54 yaşındaki eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Tyson, 12 Eylül’de 51 yaşındaki eski boksör Roy Jones Junior ile karşılaşacak.

Kaliforniya’daki düzenlenecek boks maçı 8 raund üzerinden oynanacak.

Birleşik Amerikalı boksör 58 maçlık profesyonel kariyerinde son olarak 2005 yılında Kevin McBride ile karşılaşmıştı.

Tyson’ın rakibi Roy Jones Junior, 2018 yılında emekli olmuştu.

54 Yaşındaki Mike Tyson’un Son Hali
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