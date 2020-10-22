Elon Musk Mars yolculuğu için tarih verdi

2 hours önce
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Özel uzay şirketi SpaceX’in sahibi ve CEO’su olan Elon Musk Mars yolculuğu için tarih verdi.

İnsanoğlunun Ay’dan sonraki yeni hedefi olan Kızıl gezegen için sadece uzay ajansları değil özel şirketler de ciddi bir rekabet içerisinde.

Çin Uzay Ajansı, NASA ve ESA gibi pek çok devlet ajansı Mars projelerine son hallerini veriyor. Kızıl gezegene gözünü diken özel şirketlerin başında ise SpaceX geliyor.  SpaceX’ten Mars misyonu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Özel uzay şirketi SpaceX’in sahibi ve CEO’su olan Elon Musk Mars yolculuğu için tarih verdi.

Elon Musk, Starship gezegenler arası taşıma sisteminin ilk Mars yolculuğuna 2024’te çıkabileceğini söyledi. Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, SpaceX’in  Starship uzay aracının ilk Mars görevi insansız olacak.  Şirket Starship’i 2021 yılı itibarıyla uzaya taşımayı, 2022 yılında insansız, 2023’te ise insanlı Ay görevlerine çıkmayı hedefliyor.

 

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