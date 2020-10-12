NASA yeni ‘Ay’ kıyafetlerinin testine başladı

3 hours önce
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2024’te Ay’a yeniden gitmeyi planlayan NASA Artemis Projesi kapsamında Ay’da kullanılacak astronot kıyafetlerini test etmeye başladı.

Daily Mail’in haberine göre, görev kapsamında biri kadın iki astronotu uzaya gönderecek olan NASA testlere Houston’da bulunan merkezinde başladı.

Haberde yeni astronot kıyafetlerinin yer çekimsiz ortamda nasıl çalışacağının anlaşılması adına bir su tankında test edildiği belirtildi.

Uzay ajansı Artemis Görevi kapsamında kullanılacak astronot kıyafetlerini geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.

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