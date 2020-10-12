İngiltere’de koronavirüs hastası anne, komada ikiz bebek doğurdu

4 hours önce
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İngiltere’de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan ve 5 çocuk annesi Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere’nin Belfast kentinde yaşayan 5 çocuk annesi Danielle Martin 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanarak tedavi alındı. Doktorlar, Martin’inin durumunun kötüleşmesi üzerine ikiz kız bebeklerin hayatından endişe etmeye başladı.

KOMADA DOĞUM

Komadan çıkarılan ve hamileliğinin büyük bölümünü hastanede geçiren Martin, koronavirüsü yenerek, geçen hafta ikiz bebek dünyaya getirdi. Beş çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, Ava ve Amelia adında dünyaya getirdiği ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndüğü ifade edildi. İngiliz medyasına konuşan Martin ” Çok mutluyum, hem ölümden döndüm, hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyaya geldi” dedi.

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