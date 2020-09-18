Denizlerdeki karbon emisyonlarını yüzde 90 azaltacak yelkenli kargo gemisi tanıtıldı

İsveçli bir tasarım şirketi, deniz taşımacılığından kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 90 azaltabilecek rüzgarla çalışan “Oceanbird” adlı yelkenli bir kargo gemisi tanıttı.

200 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 80 metre uzunluğunda yelken yüksekliğine sahip dünyanın en büyük yelkenli gemisi, 7 bin otomobil taşıma kapasitesine sahip. Bununla birlikte, okyanuslararası geçisi 12 gün süren Oceanbird’in 2024 yılında fosil yakıtla çalışan nakliye gemilerine alternatif olarak denizlerdeki yerini alması bekleniyor.

2030’A KADAR DENİZ TAŞIMACILIĞINDAKİ KARBON EMİSYONLARININ YÜZDE 40 AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

BM’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2030’a kadar uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltma hedefi koydu. Bu yılın başında, hava kirliliğini azaltarak insan sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan örgüt, nakliye gemilerinden salınan kükürt miktarını da amaçlayan yeni kurallar getirdi.

Bu kapsamda üretilen İsveçli Wallenius Marine adlı deniz taşıtı şirketi, Oceanbird adlı yelkenli kargo gemisi konseptini tanıttı. Şirket tarafından yapılan açıklamada kargo gemisinin deniz taşımacılığından kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 90’a kadar azaltabileceği belirtildi.

7 BİN OTOMOBİL TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Aerodinamik Oceanbird gemisinin motoru çoğunlukla rüzgarla çalışıyor ve ortalama 10 knot (20 km/s) hızla 7 bin otomobili taşıyabiliyor. Geminin geliştricileri, taşıtın bir transatlantik geçişin yaklaşık 12 gün süreceğini ve bunun bugünün fosil yakıtla çalışan kargo gemilerinden sadece birkaç hafta daha uzun olduğunu belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YELKENLİ GEMİSİ OLACAK

Stockholm merkezli şirket, gerçek kargo gemisini inşa etmeden önce 6 metre uzunluğundaki bir modelin deniz denemelerini başarıyla tamamladı. Tamamlandığında, 200 metre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip dünyanın en büyük yelkenli gemisi olacak.