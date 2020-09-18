Denizlerdeki karbon emisyonlarını yüzde 90 azaltacak yelkenli kargo gemisi tanıtıldı

8 hours önce
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İsveçli bir tasarım şirketi, deniz taşımacılığından kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 90 azaltabilecek rüzgarla çalışan “Oceanbird” adlı yelkenli bir kargo gemisi tanıttı.

200 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 80 metre uzunluğunda yelken yüksekliğine sahip dünyanın en büyük yelkenli gemisi, 7 bin otomobil taşıma kapasitesine sahip. Bununla birlikte, okyanuslararası geçisi 12 gün süren Oceanbird’in 2024 yılında fosil yakıtla çalışan nakliye gemilerine alternatif olarak denizlerdeki yerini alması bekleniyor.

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