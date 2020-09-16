Apple Watch Series 6, Apple Watch SE ve iPad Air tanıtıldı

Apple’ın merakla beklenen etkinliği bu akşam gerçekleşti. Pandemi nedeniyle online olarak yapılan tanıtımda, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad Air ve iPad piyasaya çıktı. Apple aynı zamanda iOS 14’ün de yarından itibaren kullanıma sunulacağını duyurdu.

KANDAKİ OKSİJEN DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ

Kanınızdaki oksijen düzeyi, genel zindeliğiniz için önemli bir ölçümdür. Vücudunuzun oksijeni ne kadar iyi absorbe ettiğini ve vücudunuza dağılan oksijen miktarının ne kadar olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Apple Watch Series 6’da yer alan çığır açıcı yeni sensör ve uygulama, dilediğiniz an kanınızdaki oksijen düzeyini ölçmenizi sağlarken arka planda gün boyu ölçüm yapmaya da devam ediyor.

Yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED’ler, bileğinizdeki kan damarlarına ışık gönderiyor ve fotodiyotlar da geri yansıyan ışık miktarını ölçüyor. Ardından, gelişmiş algoritmalar kanınızın rengine bakarak içinde bulunan oksijen miktarını belirliyor.

EKG

EKG uygulaması sayesinde Apple Watch Series 6 tek derivasyonlu bir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları sunabiliyor. Bu, giyilebilir teknoloji alanında çok ciddi bir başarı. Çünkü bu sayede doktorlar kritik verileri görebiliyor, sizin de içiniz rahat ediyor.

Digital Crown’daki ve kristal arka yüzdeki yerleşik elektrotlar EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kalbinizden gelen elektrik sinyallerini okuyor. EKG dalga formunu görüntülemek için parmağınızı 30 saniye boyunca Digital Crown’un üzerinde tutmanız yeterli. EKG uygulaması, kalp ritminizin düzensiz kalp ritminin ciddi bir formu olan atriyal fibrilasyon belirtisi mi gösterdiğini yoksa normal kalp atış düzenine işaret eden sinüs ritmi mi sergilediğini gösterebiliyor.

YENİ APPLE iPAD AIR

A14 Bionic çip ile gelen iPad Air ile 4K video çekimleri doğrudan iPad Air’de düzenlenebiliyor. Dinamik fırçalar ve hafif gölgeler kullanarak ikinci nesil Apple Pencil ile resim ve illüstrasyonlar yapılabiliyor.

A14 Bionic çipin gelişmiş grafik teknolojisi ve yapay öğrenme performansı, yaratıcılıkta yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamanıza yardımcı oluyor. Fotoğraf düzenlemek, müzik yapmak ve çok daha fazlası için baş döndürücü olanaklar sunuyor.

Apple Pencil ile fikirlerinizi düzenlemek, not almak, ekran görüntülerini ya da mail’leri işaretlemek ve çok daha fazlasını yapmak çok kolay. Ayrıca iPadOS 14 ile çizimlerinizi mükemmel şekillere dönüştürebiliyorsunuz.

iPad Air’in olağanüstü çok yönlülüğü sayesinde dilediğiniz gibi çalışmanız mümkün. Smart Keyboard Folio’yu kullanabiliyor veya daha hassas bir yazma deneyimi ve yerleşik trackpad için iPad Air’inize bir Magic Keyboard bağlayabiliyorsunuz.

iPad Air, mail göndermek gibi günlük işler için de kısa hikaye yazmak gibi sevdiğiniz işler için de mükemmel. Üstelik tüm gün süren pil ömrüyle2 size her an eşlik etmeye hazır.

8. NESİL iPAD

A12 yongası, Apple’ın “Neural Engine” işleme yeteneklerini ilk kez giriş seviyesi iPad’ine taşıyor. Apple, yeni modelin klavye kılıfı ve Logitech tarafından üretilenler de dahil olmak üzere mevcut kasalara uyacağını açıkladı. Yeni model, birinci nesil Apple Pencil ile çalışacak. 10.2 inç olan olan iPad ekranı, IPS teknolojisine sahip 2160 x 1620 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor.

LTE desteğine de sahip olan yeni iPad, 8 Megapiksel arka kameraya ve FaceTime HD çözünürlüklü ön kameraya sahip. 4 çekirdek grafik, 6 çekirdek standart işlemciye sahip A12 ile donatılan iPad, Lightning-Type-C’ye bağlantı noktasıyla geliyor. iPadOS 14 işletim sistemiyle gelen yeni iPad, iki kat hızlı grafik işleme yeteneğine sahip.