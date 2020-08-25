İnternette hız rekoru: 1500 filmi 1 saniyede indirebiliyor

3 hours önce
0 65 Bir dakikadan az

UCL internet

Londra Üniversitesi Akademisi’nde (UCL) görev alan araştırmacıları internet hızında yeni bir rekora imza attı.

Araştırmacı ekip, deney kapsamında 178 terabit (Tbps) hızına ulaşmayı başardı. Hız rekoru kırmak için verileri optik fiberlerde kullanılandan çok daha geniş bir dalga boyunda göndererek elde etti.

Söz konusu hız bir kullanıcının 4K kalitesinde 1500 tane filmi bir saniyede indirmesine yetecek seviyede.

Birkaç ay önce Avustralyalı araştırmacılar en fazla 44 Tb/s hıza ulaşmışlardı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 weeks önce
122

Kraliçe Elizabeth, yeni tablosunun açılışına internetten görüntülü katıldı

4 May 2020
1,285

Evde internet bağlantınızı nasıl hızlandırabilirsiniz?

15 January 2020
1,059

İrlanda’da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

15 November 2019
407

İşçi Partisi bedava internet vaadinde bulundu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.