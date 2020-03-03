Bilim insanları gök taşında uzay kaynaklı protein keşfetti

Bilim insanlarının ilk defa gök taşında uzay kaynaklı protein keşfettiği belirtildi.

ABD’de Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, gök taşının içerisinde daha önce bilinmeyen bir protein tespit etti. Newatlas sitesinin haberine göre, araştırmacıların ‘hemolithin’ adını verdiği proteinin demir ile lityum içerdiği belirtildi.

Araştırmacılar 1990’da Cezayir’de bulunan ‘Acfer 086’ isimli meteoritte keşfedilen hemolithinin büyük oranda glisinden oluştuğunu ve demir, oksijen ve lityum ile kaplanmış olduğunu ifade etti.

Dünya dışı yaşamın ipucu olabilir

Hemolithinin evrenin herhangi bir yerinde yaşam açısından önemli rol oynayabileceğini vurgulayan araştırmacılar, keşfin dünya dışında yaşam olabileceğiyle ilgili bir ipucu teşkil edebileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılardan Julie McGeoc, hemolithinin hayatın devam etmesinde önemli rol oynayan suyun, oksijen ve hidrojen olarak bileşenlerine ayrılmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.

McGeoc, “Doğrulanırsa yaşama öncülük eden biyokimyasal bir enerji kaynağı olabilir” dedi. McGeoc, sonuçların doğruluğunun teyit edilmesi için bilim insanlarına konuyla ilgili araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.