İzmir’in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı

1 hour önce
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İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın’ın Kuşadası ilçesinin açıkları 5.1 ile sallandı.

İzmir’de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın’ın Kuşadası ilçesi de 5.1 şiddetindeki depremle sallandı.

İçişleri Bakanlığı Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Aydın’ın Kuşadası ilçesinde saat 18.14’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.5 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü. Kandilli’nin verilerine göre deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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