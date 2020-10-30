Star TV milyonların özlediği İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. İlk bölümde İbrahim Tatlıses, hayatının dönüm noktasını milyonlar önünde anlatacak.

Star TV, milyonların özlediği İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor.

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı İbo Show, her Cumartesi, İngiltere saati 17.00’de ekranlara gelecek.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Herkesin merakla beklediği İbo Show ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kahkahanın ve hüznün bir arada olduğu ilk bölüm konukları ise birbirinden özel isimlerden oluşuyor. Ünlü sanatçıya ilk bölümde; Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer eşlik edecek.

Yıllar süren suskunluğunu da ilk bölümde bozan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hayatının dönüm noktasını milyonlar önünde anlatacak.

Sitemlerini, hüzünlerini ve özlediklerini seyirci ile paylaşacak olan Tatlıses, ‘Benim için her şeyi diyorlar. Nereden bileceksiniz benim neler çektiğimi?” diyerek seyirciye içini dökecek.