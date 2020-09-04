Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü

Müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sözde tarikat lideri Fatih Nurullah soruşturmasında söz konusu kız çocuğunun ifadesi ortaya çıktı. Küçük kız istismara uğrarken annesinin de yanlarında olduğunu ve şahsın kendisini ilk öptüğünde 100 TL para verdiğini söyledi.

Sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kız çocuğunun polise verdiği ifadede, şoke eden detaylar ortaya çıktı. Küçük kız, istismara uğrarken yanında annesinin de olduğunu söylerken, ilk öpüldüğü zaman Şağban’ın kendisine 100 TL verdiğini aktardı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

‘Uşşaki Tarikatı lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban ‘çocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Haber Global İstihbarat Şefi Selahattin Günday’ın ulaştığı bilgilere göre istismara uğrayan kız çocuğunun ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu.

“ÖPTÜĞÜ ZAMAN 100 TL PARA VERDİ”

Kız çocuğunun ifadesinde yer alan detaylar ise şu şekilde: “Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylememem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti.

“ANNEMİN YANINDA ÖPÜYORDU”

Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih’in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi.”