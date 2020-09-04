Beyoğlu’nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu

4 hours önce
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İstanbul Beyoğlu’nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz satarken görüntülenen İranlı Seyed Yashar Tavakolian ”Videoyu sosyal medyada paylaşmak ve insanları eğlendirmek için çektik” dedi.

İranlı Seyed Yashar Tavakolian, arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz satmıştı.

Lüks otomobil amacı dışında kullanılmaktan 15 gün trafikten men edilirken sürücüye ise bin 228 lira para cezası kesilmişti.

Lüks otomobilde karpuz satan Seyed Yashar Tavakolian, o anlarla ilgili konuştu. 3 yıldır İstanbul’da yaşadığını söyleyen Tavakolian, İran’da rap müzik yapımcılığı ile Türkiye’de reklam ve pazarlama işleriyle ilgilendiğini belirtti.

Lüks otomobille karpuz satma fikrinin arkadaşını ziyarete geldiği sırada karpuz satanları görünce ortaya çıktığını söyleyen Seyed Yashar Tavakolian şu ifadeleri kullandı:

“Arabanın sahibi arkadaşım Milad’a böyle bir şey yapmayı teklif ettim. Bunu söylediğimde şaşırdı ama kabul etti. 3 video çektik. Sonuncusu bu karpuz satışı oldu. Arkadaşım Milad da iki yıldır Türkiye’de yaşıyor. Bu videoyu sosyal medyada paylaşmak ve insanları eğlendirmek için çektik. Türkiye’de neler yapabileceğimizi görmek istedik.

‘FARKLI FİKİRLERİMİZ VAR, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BU TARZ VİDEOLAR ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Bu video sayesinde de pek çok restoran ve işletmeden telefon ve mesaj aldım. Onlar için de farklı fikirler üretmemi istediler. Karpuz satışı yaparken çok sayıda vatandaş izlemeye geldi. Bizi cep telefonlarıyla kaydettiler. Hepsi eğleniyordu. Araçlar yanımızda durup bize baktı. Karpuzları da ücretsiz dağıttık. İnsanların ilgisi nedeniyle trafik de yoğunlaştı. Daha sonra trafik polisi geldi ve gitmemiz gerektiğini söyledi. Farklı fikirlerimiz var. Önümüzdeki günlerde bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz.”

Öte yandan kendisine trafik cezası kesilen Tavakolian, üzgün olduğunu söyledi.

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