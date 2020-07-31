TC Sağlık Bakanı Koca tweetini silmek zorunda kaldı

18 hours önce
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine sildi.

Sosyal medyada Koronavirüse karşı sık sık temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konusunda paylaşımlar yapan Koca’nın dün yaptığı “Temizlik tedbirdendir” paylaşımı gericilerin tepkisine neden oldu.

“Temizlik imandandır” sözüne gönderme yapılan paylaşıma gelen tepkiler artınca Koca tweetini silmek zorunda kaldı.

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