TC Sağlık Bakanı Koca tweetini silmek zorunda kaldı

\r\n\r\nT\u00fcrkiye Cumhuriyeti Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, d\u00fcn sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131 gelen tepkiler \u00fczerine sildi.\r\n\r\nSosyal medyada\u00a0Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 s\u0131k s\u0131k temizlik ve sosyal mesafe kurallar\u0131na uyulmas\u0131 gerekti\u011fi konusunda payla\u015f\u0131mlar yapan Koca'n\u0131n d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 "Temizlik tedbirdendir" payla\u015f\u0131m\u0131 gericilerin tepkisine neden oldu.\r\n\r\n"Temizlik imandand\u0131r" s\u00f6z\u00fcne g\u00f6nderme yap\u0131lan payla\u015f\u0131ma gelen tepkiler art\u0131nca Koca tweetini silmek zorunda kald\u0131.