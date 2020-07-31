İngiltere’de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

\r\n\u0130ngiltere'nin do\u011fusunda ya\u015fayan bir adam 2014 y\u0131l\u0131nda kas\u0131klar\u0131na s\u0131\u00e7rayan enfeksiyon y\u00fcz\u00fcnden cinsel organ\u0131 kopunca kolunda cinsel organ geli\u015ftirildi. Ancak sa\u011fl\u0131k sisteminin yap\u0131s\u0131 ve son olarak korona nedeniyle talihsiz adam, 4 y\u0131ld\u0131r kolunda boyunu 5 cm daha uzatt\u0131\u011f\u0131 cinsel organ\u0131yla ameliyat olaca\u011f\u0131 g\u00fcn\u00fc bekliyor.\r\n\u0130ngiltere'nin do\u011fusundaki Norfolk'ta ya\u015fayan tamirci Malcolm MacDonald, tarihin en talihsiz adamlar\u0131ndan biri. \u0130ngiliz tabloid gazetesi\u00a0The Sun'a konu\u015fan MacDonald, 2014 y\u0131l\u0131nda kas\u0131klar\u0131na s\u0131\u00e7rayan enfeksiyon y\u00fcz\u00fcnden cinsel organ\u0131 kopunca doktorlar\u0131n yard\u0131m\u0131yla 2016 y\u0131l\u0131nda kendi dokusu kullan\u0131larak kolunda cinsel organ geli\u015ftirdi. Fakat \u0130ngiltere'de sa\u011fl\u0131k sisteminin aksamas\u0131 ve koronavir\u00fcs nedeniyle MacDonald 4 y\u0131ld\u0131r kolunda 5 cm daha uzun olan bir cinsel organla ya\u015f\u0131yor ve ameliyatla cinsel organ\u0131n\u0131n kolundan al\u0131naca\u011f\u0131 g\u00fcn\u00fc bekliyor.\r\n\r\nKEND\u0130S\u0130NE SUNULAN \u0130LK TEKL\u0130F\u0130 KABUL ETMED\u0130\r\n\r\n\u0130ki \u00e7ocuk babas\u0131 olan ve 2014 y\u0131l\u0131nda b\u00fct\u00fcn v\u00fccudunu saran ve kas\u0131klar\u0131na s\u0131\u00e7rayan bir enfeksiyon ge\u00e7iren MacDonald'\u0131n cinsel organ\u0131 bu hastal\u0131k y\u00fcz\u00fcnden koptu. Ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan depresyona giren ve bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmaya \u00e7abalayan MacDonald, "Kendi doktoruma dan\u0131\u015ft\u0131m fakat o beni ba\u015fka bir hastaneye y\u00f6nlendirdi. Orada da derimi alarak v\u00fccudumda kalan cinsel organ\u0131m\u0131n etraf\u0131na sarmay\u0131 teklif ettiler. Fakat bu senaryoda cinsel organ\u0131n bir fonksiyonu olmayacakt\u0131, ne cinsel ili\u015fkiye girecek kadar ereksiyon olacakt\u0131 ne de idrar yapabilecektim. Bu sebeple bu operasyondan vazge\u00e7tim" ifadesini kulland\u0131.\r\n"HAYATTAN ZEVK ALMAZ OLDUM"\r\nMacDonald ya\u015fad\u0131klar\u0131ndan sonra 2 y\u0131l boyunca alkol bata\u011f\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve depresyona girdi\u011fini s\u00f6ylerken, "Bir g\u00f6lge gibi ya\u015fad\u0131m, hayattan zevk almaz oldum" dedi.\r\n\r\nTECR\u00dcBEL\u0130 DOKTORDAN GELEN YEN\u0130 TEKL\u0130F\r\n\r\nDaha sonra kendisine ba\u015fka bir hastaneden \u00f6neri geldi\u011fini s\u00f6yleyen MacDonald,\u00a0Londra'daki University College Hastanesi'nde g\u00f6revli ve cinsel organ ameliyatlar\u0131nda sayg\u0131n bir isim olan Profes\u00f6r David Ralph ile tan\u0131\u015ft\u0131. 50 bin poundluk ameliyat\u0131 devletin kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen MacDonald prosed\u00fcr\u00fc de anlatt\u0131.\r\n\r\n5 SANT\u0130METRE UZUN OLSUN \u0130STED\u0130\r\n\r\nKapsaml\u0131 ameliyatta, MacDonald'\u0131n kas\u0131klar\u0131ndaki doku ve bir damar kullan\u0131larak, kolunda bir cinsel organ olu\u015fturulmas\u0131 planlan\u0131yordu. Daha sonra bu cinsel, kas\u0131klar\u0131na dikilecek ve bir implant yard\u0131m\u0131yla cinsel organ, mekanik bir pompa arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ereksiyon olabilecek ve idrar bo\u015faltma i\u015flemini ger\u00e7ekle\u015ftirebilecekti. Daha \u00f6nce baz\u0131 hastalar\u0131 i\u00e7in biyonik olarak \u00fcretilen cinsel organ yapan Profes\u00f6r Ralph'\u0131 ikna eden MacDonald, cinsel organ\u0131n\u0131n uzunlu\u011funu da yakla\u015f\u0131k 5 santimetre uzatma konusunda da anla\u015ft\u0131.\r\n\r\nADINI "JIMMY" KOYDU\u011eU C\u0130NSEL ORGANI AMEL\u0130YATLA KOLUNDAN ALINAMADI\r\n\r\nMacDonald'\u0131n kolundaki cinsel organ yeterli \u015fekilde geli\u015fince operasyon i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar ba\u015flad\u0131. Doktorlar MacDonald'\u0131n operasyonu \u00f6ncesinde sa\u011fl\u0131k kontrollerinde gen\u00e7 adam\u0131n sa\u011fl\u0131k de\u011ferlerini yeterli bulmayarak ameliyat\u0131 iptal etti. 2018 y\u0131l\u0131nda ya\u015fanan bu olay\u0131n ard\u0131ndan kolundaki cinsel organ ile ya\u015famaya al\u0131\u015fan ve buna "Jimmy" ad\u0131n\u0131 veren MacDonald daha sonra hastane personelinin de\u011fi\u015fmesi ve ambulans sistemindeki aksakl\u0131klar sebebiyle ameliyat olamad\u0131.\r\n\r\n\u0130NSANLAR FARK ED\u0130NCE \u015eOK OLUYOR\r\n\r\nSonunda 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n Nisan ay\u0131 i\u00e7in ameliyat tarihi alabilen MacDonald'\u0131 bu sefer de Kovid-19 salg\u0131n\u0131 vurdu.\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0sebebiyle doktorlar\u0131n bu operasyonu erteleme karar\u0131 almas\u0131 nedeniyle MacDonald, 4 y\u0131l boyunca kolundaki cinsel organla ya\u015famak zorunda kald\u0131.\r\n\r\nSoka\u011fa \u00e7\u0131karken k\u0131sa kollu ti\u015f\u00f6rt giyemedi\u011fini s\u00f6yleyen ve \u00e7ocuklar\u0131yla denize gidemedi\u011fi i\u00e7in \u00fcz\u00fclen MacDonald, "Bazen insanlar kolumdakini fark ediyorlar ve \u015fok oluyorlar. Ben art\u0131k i\u015fi espriye vurmaya ba\u015flad\u0131m. B\u00f6yle davranmal\u0131y\u0131m \u00e7\u00fcnk\u00fc ba\u015fka bir alternatifim yok. E\u011fer bu duruma \u015fakayla yakla\u015fmasayd\u0131m bitmi\u015ftim. Bilim kurgu karakteri gibi bir \u015fey bu. Fakat bu benim normale d\u00f6nme \u015fans\u0131m" dedi.\r\n\r\n\u0130ngiliz The Sun'a konu\u015fan MacDonald, bu y\u0131l\u0131n sonuna do\u011fru ameliyat olmay\u0131 umut etti\u011fini s\u00f6yledi.