Ayasofya Camii’nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı

\r\n\r\nAyasofya Camii\u00a086 y\u0131l sonra bug\u00fcn k\u0131l\u0131nan cuma namaz\u0131yla yeniden ibadete a\u00e7\u0131ld\u0131. Camide namaz k\u0131l\u0131nmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada\u00a0Cumhuriyet Halk Partisi\u00a0Genel Ba\u015fkan\u0131\u00a0Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan\u00a0Lozan\u00a0Antla\u015fmas\u0131'yla ilgili s\u00fcrpriz bir payla\u015f\u0131m geldi.\r\n\r\n"ATAT\u00dcRK'\u00dc VE \u0130N\u00d6N\u00dc'Y\u00dc M\u0130NNETLE ANIYORUM"\r\n\r\nK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, payla\u015f\u0131m\u0131nda \u015funlar\u0131 yazd\u0131: "Milli m\u00fccadelemizi, b\u00fcy\u00fck bir diplomasi zaferiyle ta\u00e7land\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z #LozanBar\u0131\u015fAntla\u015fmas\u0131'n\u0131n 97. y\u0131l\u0131 kutlu olsun. \u00dclkemizin tapu senedi olan Lozan'\u0131n mimar\u0131 Gazi\u00a0Mustafa Kemal Atat\u00fcrk'\u00fc,\u00a0\u0130smet \u0130n\u00f6n\u00fc'y\u00fc ve milli m\u00fccadele kahramanlar\u0131m\u0131z\u0131 sayg\u0131 ve minnetle an\u0131yorum."\r\n\r\n\r\n\r\nLOZAN ANTLA\u015eMASI'NIN TAR\u0130H\u0130\r\n\r\nT\u00fcrkiye'nin ba\u011f\u0131ms\u0131z ve egemen bir devlet olarak tan\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan Lozan Bar\u0131\u015f Antla\u015fmas\u0131, 24 Temmuz 1923'te imzaland\u0131. Lozan'da, T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Mecilisi (TBMM) H\u00fck\u00fcmetini,\u00a0Mudanya\u00a0g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan \u0130smet Pa\u015fa (\u0130n\u00f6n\u00fc) temsil etti.\r\n\r\nAntla\u015fma g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine, T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi heyeti ile\u00a0\u0130ngiltere,\u00a0Fransa,\u00a0\u0130talya,\u00a0Japonya,\u00a0Yunanistan, S\u0131rp, H\u0131rvat ve Sloven Krall\u0131\u011f\u0131, ABD,\u00a0Romanya,\u00a0Bel\u00e7ika\u00a0ve\u00a0Portekiz'in temsilcileri kat\u0131ld\u0131. Lozan Bar\u0131\u015f\u0131, sekiz ayl\u0131k \u00e7etin ve uzun bir m\u00fczakere devresinden sonra\u00a0\u0130svi\u00e7re'nin Lozan \u015fehrinde 24 Temmuz 1923'te imzaland\u0131.\r\n\r\nLozan Bar\u0131\u015f Antla\u015fmas\u0131'n\u0131n \u00f6n s\u00f6z\u00fcnde, devletlerin istiklal ve hakimiyetine sayg\u0131 g\u00f6sterilmesi prensibine yer verilerek, bu prensip yeni T\u00fcrkiye'nin I. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 galipleri ile e\u015fit \u015fartlar alt\u0131nda, Lozan'da siyasi bir m\u00fccadeleye giri\u015fti\u011fini g\u00f6steren bir h\u00fck\u00fcm olarak yer ald\u0131.\r\n\r\n143 madde, bir \u00f6ns\u00f6z ve 4 b\u00f6l\u00fcmden olu\u015fan Lozan Bar\u0131\u015f Antla\u015fmas\u0131, T\u00fcrk istiklal ve hakimiyetinin tan\u0131nmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan \u00f6nem arz eden antla\u015fma olarak kabul edildi.