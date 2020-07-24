Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’da Kuran okudu

18 hours önce
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86 yıl sonra müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’da ilk kez cuma namazı kılındı.

Saat 12:00silarında Ayasofyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan’ı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı.

Erdoğan namaz öncesinde Fatiha Suresi’ni ve Bakara Suresi’nin ilk 5 ayetini okudu.

4 MİNAREDEN 4 MÜEZZİN EZAN OKUDU

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul’a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

FARZ NAMAZINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ KILDIRDI

Sünnet namazının ardından hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, farz namazını kıldırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş saf tuttu.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti. Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından vatandaşlar, Ayasofya Meydanı’na alındı.

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