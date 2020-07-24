Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, “Dünya Şampiyonu” ilan edildi

\r\nABD'de 4 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z karde\u015fine kalkan olup sald\u0131rgan k\u00f6pekle bo\u011fu\u015fan 6 ya\u015f\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck kahraman Bridger Walker, 'D\u00fcnya \u015eampiyonu' ilan edildi.\r\n\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u00fcnlenen ve g\u00f6sterdi\u011fi cesaretle \u00f6vg\u00fcler alan ABD'li Bridger Walker'a, bir \u00f6vg\u00fc de WBC'den (D\u00fcnya Boks Konseyi) geldi. WBC, Walker'\u0131 g\u00f6sterdi\u011fi kahramanl\u0131ktan dolay\u0131 'D\u00fcnya \u015eampiyonu' ilan etti ve ona \u015fampiyonluk kemeri arma\u011fan etti.\r\n"GEZEGEN\u0130N EN CESUR ADAMI"\r\nWBC Ba\u015fkan\u0131 Mauricio Sulaiman, "WBC'nin yeni d\u00fcnya \u015fampiyonu! Bridger Walker: Gezegenin en cesur adam\u0131! Seninle gurur duyuyoruz sevgili Bridger, sen ger\u00e7ek bir kahramans\u0131n" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n"B\u0130R\u0130 \u00d6LECEKSE BU BEN OLMALIYIM"\r\nWalker, 4 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z karde\u015fini k\u00f6pek sald\u0131r\u0131s\u0131ndan kurtarmak i\u00e7in araya girmi\u015f ve k\u00f6pe\u011fin sald\u0131r\u0131s\u0131na maruz kalm\u0131\u015ft\u0131. Sald\u0131r\u0131dan sonra y\u00fcz\u00fcne yakla\u015f\u0131k 90 diki\u015f at\u0131lan Walker "Biri \u00f6lecekse karde\u015fim yerine bu ben olmal\u0131y\u0131m diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ve harekete ge\u00e7tim" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n10 Temmuz'da sosyal medyadan hikayesinin yay\u0131nlanmas\u0131ndan sonra \u00fcnlenen ve cesaretiyle \u00f6vg\u00fcler alan Walker, kahraman ilan edilmi\u015fti.