Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, “Dünya Şampiyonu” ilan edildi

17 hours önce
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ABD’de 4 yaşındaki kız kardeşine kalkan olup saldırgan köpekle boğuşan 6 yaşındaki küçük kahraman Bridger Walker, ‘Dünya Şampiyonu’ ilan edildi.

ünya çapında ünlenen ve gösterdiği cesaretle övgüler alan ABD’li Bridger Walker’a, bir övgü de WBC’den (Dünya Boks Konseyi) geldi. WBC, Walker’ı gösterdiği kahramanlıktan dolayı ‘Dünya Şampiyonu’ ilan etti ve ona şampiyonluk kemeri armağan etti.

“GEZEGENİN EN CESUR ADAMI”

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, “WBC’nin yeni dünya şampiyonu! Bridger Walker: Gezegenin en cesur adamı! Seninle gurur duyuyoruz sevgili Bridger, sen gerçek bir kahramansın” açıklamasını yaptı.

“BİRİ ÖLECEKSE BU BEN OLMALIYIM”

Walker, 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya girmiş ve köpeğin saldırısına maruz kalmıştı. Saldırıdan sonra yüzüne yaklaşık 90 dikiş atılan Walker “Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim” açıklamasını yapmıştı.

10 Temmuz’da sosyal medyadan hikayesinin yayınlanmasından sonra ünlenen ve cesaretiyle övgüler alan Walker, kahraman ilan edilmişti.

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