‘Huysuz Virjin’ için cenaze töreni düzenlendi

‘Huysuz Virjin’ sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Zatürre tedavisi gören Dursunoğlu geçen cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Törene Dursunoğlu’nun sanatçı arkadaşları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dursunoğlu daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. “Bedenimi kadavra olarak bağışladım” diyen Seyfi Dursunoğlu’nun bu isteği, yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

Yeğeni Gizem Özköseoğlu, “Ailesi ile böyle bir arzusunu paylaşmadı. Ben de sizlerle beraber basın yolu ile öğrendim. Fakat kendisinin vasiyetnamesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne tüm mal varlığını bağışlanmasıydı. Biz vasiyetnameyi henüz görmedik. Ancak bunu düzenleyen avukatlardan ve dernekten gelen bilgiler doğrultusunda yazılı olarak böyle bir arzusu yoktur. Cenaze ve defin işlemlerinin ÇYDD tarafından yürütülmesini vasiyet etmiştir. Dolayısıyla bizler ailesi olarak bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Aynı şekilde bizlere başka hiçbir kurumdan örneğin bir tıp fakültesinden bir talep gelmedi. Bu talep gelmediği için biz de İslam dininin gereklerine ve ailemizin öngördüğü şekilde bunu gerçekleştiriyor olacağız” şeklinde konuştu.

Seyfi Dursunoğlu’nun tüm servetini bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Genel Başkanı Ayşe Yüksel, büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Yüksel, “Derneğimize bu bağışı yaptığı için çok onurluyuz, gururluyuz. Büyük sorumluluk duygusu içindeyiz.” ifadelerini kullandı.