Çin’de sinemalar açıldı ama yan yana oturmak yasak

Koronavirüs salgını sebebiyle kapatıldıktan 6 ay sonra Çin’de sinemalar bugün yeniden açıldı. Gece yarısı internet üzerinden satışa açılan biletler hızla tükendi.

Ancak sinemalar artık eskisi gibi değil. Arkadaşlarla yan yana oturmak yasak. Biletlerin önceden internet üzerinden satın alınması gerekiyor. Salonlarında kapasitesinin yüzde 30’undan fazlası için bilet satılması da yasak. Sinemada maske takmak da zorunlu.

Sinemalardan bazıları, sosyal mesafe kuralının uygulanması için oturulması yasak olan koltuklara oyuncak ayılar yerleştirme çözümünü buldu.

Ancak henüz her sinema salonu da açılmadı. Sadece riskin çok düşük olduğu bölgelerde salonlar yeniden açıldı.