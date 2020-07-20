Drone ile faturalandırma dönemi başladı

Türkiye’nin en kalabalık on yedinci şehri olan Balıkesir’de kırsal mahallelerde kullanmak için geliştirdiği drone ile sayaç okuma dönemine başladı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, kendi geliştirdiği yazılım sistemiyle drone vasıtasıyla sayaç okumaya başladı.

Yaklaşık 1 yıldır testi yapılan sayaç okuma sistem ile 1-1000 arasındaki sayaç 3-8 dakika arasında okunarak faturalandırılıyor.

DRONE İLE FATURALANDIRMA

BASKİ Genel Müdürlüğü 14 bin kilometrekare alana yayılan Balıkesir’in 898 kırsal mahallesinin tamamında drone aracılığıyla akıllı sayaçları faturalandırmayı hedefliyor.

Radyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullanılarak yaklaşık 160 bin su abonesinin evlerine ve bahçelerine girmeden sayaç okuma yapılabilecek. RF teknolojisiyle drone ile okunacak sayaçlardan oluşacak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek.