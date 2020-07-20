Drone ile faturalandırma dönemi başladı

\r\n\r\n\r\nT\u00fcrkiye'nin en kalabal\u0131k on yedinci \u015fehri olan Bal\u0131kesir'de k\u0131rsal mahallelerde kullanmak i\u00e7in geli\u015ftirdi\u011fi drone ile saya\u00e7 okuma d\u00f6nemine ba\u015flad\u0131.\r\nBal\u0131kesir Su ve Kanalizasyon \u0130daresi, kendi geli\u015ftirdi\u011fi yaz\u0131l\u0131m sistemiyle drone vas\u0131tas\u0131yla saya\u00e7 okumaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ld\u0131r testi yap\u0131lan saya\u00e7 okuma sistem ile 1-1000 aras\u0131ndaki saya\u00e7 3-8 dakika aras\u0131nda okunarak faturaland\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\nDRONE \u0130LE FATURALANDIRMA\r\nBASK\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc 14 bin kilometrekare alana yay\u0131lan Bal\u0131kesir'in 898 k\u0131rsal mahallesinin tamam\u0131nda drone arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ak\u0131ll\u0131 saya\u00e7lar\u0131 faturaland\u0131rmay\u0131 hedefliyor.\r\n\r\nRadyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullan\u0131larak yakla\u015f\u0131k 160 bin su abonesinin evlerine ve bah\u00e7elerine girmeden saya\u00e7 okuma yap\u0131labilecek. RF teknolojisiyle drone ile okunacak saya\u00e7lardan olu\u015facak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek.\r\n\r\n