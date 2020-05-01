Türkiye’den ABD’ye ikinci tibbi yardim seferi

9 mins önce
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Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD’ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Ankara’dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD’ye, maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

Milli Savunma ve Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı’nda C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.

ABD’ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

Türkiye’nin ABD’ye tıbbi yardımını taşıyan uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Türk ve ABD’li askeri yetkililer tarafından uğurlandı.

Türkiye, 2 gün önce de ABD’ye tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçakları daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne de yardım taşımıştı.

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