KKTC’de iki haftadir yeni koronavirüs vakasi yok

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları, Güzelyurt Cypfruex çalışanları, Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bugüne dek yapılan test sayısı 13 bin 129 olurken, 1 kişinin daha taburcu olmasıyla ülkede halen tedavisi süren koronavirüs hastalarının sayısı da 2’ye düştü.