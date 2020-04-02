Koronavirüse rağmen bir araya gelen 51 kişi dansöz oynattı

Antalya’da alkol alıp dansöz oynatan, otomobille drift atan 51 kişilik grup suçüstü yakalandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir alan polis, şüphelileri yol şeridi üzerine belli aralıklarla sıraya dizdi. Gruptaki kişilere para cezası kesildi.

Antalya’da gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Kepez ilçesinde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi. Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik grup, saat 22:00 sıralarında buluştu.

Otomobilleriyle gelenler drift yaptı. Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü’ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri, gruba baskın düzenledi. Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında 2’şer metre aralıklarla dizildi. Gruba, kimlik kontrolü yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre 392’şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.