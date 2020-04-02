Çin’in Şenzen kentinde köpek ve kedi eti tüketimi yasaklandı

Çin’de yaşanan koronavirüs salgınının ardından Şenzen kentinde kedi ve köpek eti tüketiminin yasaklandığı öğrenildi.

Çin’de başlayan koronavirüs salgınınına vahşi hayvanların neden olduğuna yönelik yapılan çalışmaların ardından, Şenzen’de kedi ve köpek dahil olmak üzere vahşi hayvan tüketiminin yasaklandığı öğrenildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Şenzhen Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Köpekler ve kedilerin diğer hayvanlara kıyasla insanlarla daha yakın bir ilişkisi var. Köpek ve kedi tüketiminin yasaklanması Hong Kong ve Tayvan gibi diğer gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, köpek ve kedi yeme yasağının 1 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Güney Çin teknoloji merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Evcil hayvanlar olarak köpekler ve kediler, insanlarla diğer tüm hayvanlardan çok daha yakın bir ilişki kurmuştur ve köpek ve kedi ile diğer evcil hayvanların tüketimini yasaklamak, gelişmiş ülkelerde ve Hong Kong ve Tayvan’da yaygın bir uygulamadır” ifadelerine yer verildi.

Humane Society International (HSI) verilerine göre ise Asya’da yılda 30 milyon köpek tüketiliyor. Ama köpek eti yemek Çin’de çok yaygın değil. Çin halkının çoğu hiç köpek yemediklerini ve yemek istemediklerini söylüyor.

Öte yandan, Çin’de vahşi hayvan tüketiminin de ocak ayının başlarında yasaklandığı açıklanmıştı.

Şenzhen Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden Liu Jianping de, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinin tüketiciler için yeterli olduğunu söyledi.

Şenzen Daily’ye konuşan Liu, “Vahşi hayvanların kümes ve çiftlik hayvanlarından daha besleyici olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı.

‘Şenzen, pandemiden ders çıkaran ve gerekli önlemleri alan ilk şehir’

Humane Society International’in vahşi yaşamdan sorumlu başkan yardımcısı Teresa M. Telecky de, “Şenzen, dünya çapında pandemiden ders çıkaran ve başka salgınları önlemek için gerekli önlemleri alan dünyadaki ilk şehir. Şenzen’in vahşi yaşam tüketimini ve ticaretini durdurmak üzere attığı bu cesur adım, dünyadaki diğer hükümetlerin de takip etmeleri için bir model teşkil ediyor” dedi.