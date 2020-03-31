Hırsızlık şüphelisi öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı

\r\n\r\n\u0130stanbul'da turistlerin pasaportlar\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla yakalanan \u0130ran uyruklu ki\u015fi, polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fclece\u011fi s\u0131rada \u00f6ks\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131. \u00d6zel giyimli sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan yap\u0131lan kontrolde ate\u015fi d\u00fc\u015f\u00fck \u00e7\u0131kan \u015f\u00fcpheli, hastaneye gitmemek i\u00e7in bu kez de "Vallahi corona de\u011filim" diyerek yalvard\u0131.\r\n\r\n\u0130stanbul'da\u00a0Kabata\u015f Tramvay Dura\u011f\u0131'nda d\u00fcn saat 18:15 s\u0131ralar\u0131nda turistlerin pasaportlar\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen \u0130ran uyruklu bir ki\u015fi, ihbar \u00fczerine polis taraf\u0131ndan\u00a0yakaland\u0131.\r\n\r\n\u015e\u00fcpheli, polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fclmek \u00fczere araca bindirilecekken bir anda \u00f6ks\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131. H\u0131rs\u0131z\u0131n\u00a0yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19)\u00a0salg\u0131n\u0131na yakalanm\u0131\u015f olabilece\u011finden \u015f\u00fcphelenen polis, durumu\u00a0sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerine bildirdi.\r\nAte\u015fi d\u00fc\u015f\u00fck \u00e7\u0131kt\u0131\r\nCorona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6zel giyimli sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, polis taraf\u0131ndan tramvay dura\u011f\u0131ndaki\u00a0kullan-at\u00a0sat\u0131\u015f noktas\u0131nda muhafaza alt\u0131na al\u0131nan h\u0131rs\u0131z\u0131n ate\u015fini \u00f6l\u00e7t\u00fc. \u015e\u00fcpheli, ate\u015finin d\u00fc\u015f\u00fck \u00e7\u0131kmas\u0131na ra\u011fmen tedbir ama\u00e7l\u0131 olarak hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclmek istendi.\r\n'Vallahi koronavir\u00fcs de\u011filim'\r\nHastaneye gitmek istemeyen \u015f\u00fcpheli, ambulansa bindirilirken kendisine e\u015flik eden polislere bu kez "Vallahi korona de\u011filim" diyerek yalvard\u0131. \u015e\u00fcphelinin kontrol i\u00e7in bir s\u00fcre tutuldu\u011fu kullan-at sat\u0131\u015f noktas\u0131 bir g\u00f6revli taraf\u0131ndan\u00a0dezenfekte edildi.