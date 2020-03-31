İspanya’da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

\r\n\r\n\u0130spanya\u2019da 12 bin 298 sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131nda yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) tespit edildi\u011fi belirtildi.\r\nKoronavir\u00fcs\u00a0salg\u0131n\u0131nda \u0130talya'dan sonra en \u00e7ok \u00f6l\u00fcm\u00fcn kaydedildi\u011fi \u00fclke olan\u00a0\u0130spanya\u2019da\u00a0salg\u0131nla m\u00fccadele eden \u00e7ok say\u0131da\u00a0sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131na da vir\u00fcs bula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130spanya Acil Sa\u011fl\u0131k Komitesi'nin \u00fcst d\u00fczey yetkililerinden Maria Jose Sierra bug\u00fcn d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, 12 bin 298 sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n\u0131n Covid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nSierra, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u011fl\u0131 acil durum ba\u015fkan\u0131 Fernando Simon\u2019un da testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nKarantina\u00a0\u00f6nlemlerinin ard\u0131ndan g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kaydedildi\u011fini ifade eden Sierra, 25 Mart'tan \u00f6nce g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131nda yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 20 oran\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak bu oran\u0131n son 5 g\u00fcnde y\u00fczde 12\u2019ye d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etti.\r\n\r\nKoronavir\u00fcse yakalanan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 \u00fclkedeki toplam vaka say\u0131s\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 14\u2019\u00fcne denk geliyor.