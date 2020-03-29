İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

\r\n\r\nMu\u011fla'n\u0131n\u00a0Fethiye\u00a0il\u00e7esinde \u0130ngiliz uyruklu kad\u0131n ile birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fiyi, kald\u0131klar\u0131 villada b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen zanl\u0131 tutukland\u0131.\r\n\r\n\u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, 21 Mart'ta \u00c7iftlik Mahallesi Koca\u00e7al\u0131\u015f mevkisindeki villada Hasan Tayfun Baransel (71) ve \u0130ngiliz uyruklu Viviant Bants'\u0131n (63) b\u0131\u00e7aklanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc olayla ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\nEkipler, b\u00f6lgede bulunan 20 g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 40 saatlik g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kayd\u0131n\u0131 inceledi.\r\n\r\nYap\u0131lan ara\u015ft\u0131rman\u0131n ard\u0131ndan, olay\u0131n \u015f\u00fcphelisi oldu\u011fu iddias\u0131yla H\u00fcsn\u00fc \u00d6. (40) Yeni Mahalle'de bir evde g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nJandarmadaki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen zanl\u0131 tutukland\u0131.