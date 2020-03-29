Londra’da Koronavirüs sebebiyle ölen ilk Türk toprağa verildi

\r\n\r\nLondra\u2019da koronavir\u00fcsten \u00f6len ilk T\u00fcrk olarak bilinen Ahmet Ra\u015fit, d\u00fczenlenen sade bir t\u00f6renle Totenham Park T\u00fcrk Mezarl\u0131\u011f\u2019nda topra\u011fa verildi.\r\n\r\nLondra\u2019da koronavir\u00fcsten \u00f6len ilk T\u00fcrk olarak 17 Mart\u2019ta hayat\u0131n\u0131 kaybeden 92 ya\u015f\u0131ndaki K\u0131br\u0131s T\u00fcrk\u00fc Elmaziye Kanl\u0131 olarak biliniyordu.\r\n\r\nFakat Ahmet Ra\u015fit, akci\u011fer kanseri nedeniyle kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 King\u2019s College Hastanesi\u2019nde 15 Mart\u2019ta hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nAilesi, Ra\u015fit\u2019in kanserden \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc san\u0131yordu. Ancak hafta ba\u015f\u0131nda hastaneden gelen \u00f6l\u00fcm belgesinde Ra\u015fit\u2019in\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0nedeniyle \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc yaz\u0131yordu.\r\n\r\n\r\n\r\nMezarl\u0131kta yap\u0131lan cenaze defin i\u015fleri esnas\u0131nda koronavir\u00fcs \u00f6nlemi al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtti. Mezarl\u0131ktaki t\u00f6rene kat\u0131lmak i\u00e7in gelen aile yak\u0131nlar\u0131n\u0131n ve dostlar\u0131n\u0131n eldiven ve maskeli olduklar\u0131 aralar\u0131nda sosyal mesafe b\u0131rakt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nDefin ard\u0131ndan merhum i\u00e7in mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda K\u0131br\u0131s T\u00fcrk\u00fc\u2019 H\u00fcseyin El Baki taraf\u0131ndan dua edildi.\r\n\r\n