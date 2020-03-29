KKTC’deki 60 İngiliz Londra’ya gitmek için Güney’e geçti

\r\n\r\nKKTC\u2019den 60 kadar \u0130ngiliz vatanda\u015f\u0131na, Baf havaalan\u0131ndan Londra\u2019ya u\u00e7u\u015f yakalamak i\u00e7in G\u00fcney\u2019e ge\u00e7mesi i\u00e7in muafiyet verildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\nCyprus Mail\u2019in haberine g\u00f6re; \u0130ngilizlerin ge\u00e7mesine, \u0130ngiliz ve Rum h\u00fck\u00fcmetleri aras\u0131ndaki bir anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131ktan sonra izin verildi.\r\n\r\nVar\u0131lan mutabakat gere\u011fi, yolcular\u0131n Beyarmudun\u2019dan \u0130ngiliz \u00fcslerine ge\u00e7ti\u011fi, \u00fcslerde yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan Baf havaalan\u0131na gitti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\u0130lk u\u00e7a\u011f\u0131n 14.35\u2019te kalkt\u0131\u011f\u0131, ikinci u\u00e7a\u011f\u0131n ise 19.25\u2019te kalkaca\u011f\u0131 belirtildi.