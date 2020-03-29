KKTC’deki 60 İngiliz Londra’ya gitmek için Güney’e geçti

7 hours önce
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KKTC’den 60 kadar İngiliz vatandaşına, Baf havaalanından Londra’ya uçuş yakalamak için Güney’e geçmesi için muafiyet verildiği bildirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre; İngilizlerin geçmesine, İngiliz ve Rum hükümetleri arasındaki bir anlaşmaya varıldıktan sonra izin verildi.

Varılan mutabakat gereği, yolcuların Beyarmudun’dan İngiliz üslerine geçtiği, üslerde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Baf havaalanına gittiği belirtildi.

İlk uçağın 14.35’te kalktığı, ikinci uçağın ise 19.25’te kalkacağı belirtildi.

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