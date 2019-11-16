Erdoğan’dan EYT açıklaması! Seçimi kaybetsem bile… EYT - Erdoğan'dan Emeklilikte Yaşa Takılanlara olumsuz yanıt: Beni bu yola asla teşvik etmeyin, seçim kaybetsek de yokum

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 90’lı yıllarda SSK Genel Müdürü olduğu dönemi eleştiren Erdoğan, şehir hastanelerini örnek gösterdi. Şehir hastanelerinin zarar ettiği eleştirilerine de yanıt veren Erdoğani “Halkımıza hizmet için zarar ediyorsak, varsın zarar edelim” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık.

Muhtarlar ve güvenlik korucuları gibi geçmişte sosyal güvenlik primleri ödenmeyen kesimleri de devlet şemsiye altına aldık.

Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk

Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz, artık vatandaşlarımız istedikleri hastanede sağlık hizmeti alabilmekte.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla sosyal güvenlik sistemimizi baştan sona yeniden inşa ettik. Geçmişte işçi, memur, esnaf için ayrı ayrı verilen hizmetleri birleştirdik.

Kanuni Sultan Süleyman da böyle diyor, ‘gerekirse devlet olmasın ama benim vatandaşım sağlıklı olsun’

Kayıt altındaki aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon seviyesine çıkardık, bakın nereden nereye geldik?

Göreve geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 171 milyar dolara çıktık. Nereden nereye

Bay Kemal ne diyordu? ‘Bunlar şimdi IMF’ye gidecek’ diyordu. IMF’nin kapısını CHP zihniyeti açtı.

Faiz, yüzde 40’a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5’a kadar indi, daha da inecek.

Kayıt dışı istihdamı yüzde 52’den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık.

Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14’e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.

Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020’de.

Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada.

Bay Kemal’e 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder. Kendisine SSK’yı verdiler hâl ortada.

Şehir hastanelerimize bakın. Zarar ettiğini söylüyorlar. Halkımıza hizmet etmek için zarar ediyorsak varsın zarar edelim

EYT İÇİN KONUŞTU: SEÇİM KAYBETSEM BİLE YOKUM

‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ Tutturmuşlar EYT. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.

Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin.

Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uygulamaya çalışıyor bizdeki bazı köhne kişiler sistemi çökertmek için koşuyor.