FETÖ’den yargılanan Aranç’ın damadı delil yetersizliğinden beraat etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, yargılandığı FETÖ üyeliği davasında beraat etti. Yeter’in delil yetersizliğinden beraat ettiği belirtildi.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Bülent Arınç’ın kızı Ayşenur Yeter ile evli olan tıp doktoru Ekrem Yeter, FETÖ’den gözaltına alındıktan sonra 5 Haziran 2017’de tutuklandı.

İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 Haziran 2017’de tahliyesine karar verilen Yeter, Kanun Hükmünde Kararname ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevinden ihraç edildi.

Yeter’in delil yetersizliğinden beraat ettiği belirtildi.

Erzincan’daki Ergenekon davasında ‘Efe’ kod adıyla gizli tanıklık yapan İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, FETÖ’den 15 yıl hapsi istenen Yeter’in Konya’da ‘mahrem sınıfın abisi’ olduğunu öne sürmüştü.

Arınç, damadının ‘FETÖ’ ile hiçbir bağlantısının olmadığını savunmuştu.