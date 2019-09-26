İstanbul’da korkutan deprem: Büyüklüğü AFAD’a göre 5,8; Kandilli’ye göre 5,7

6 hours önce
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İstanbul’un tamamında hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5,9; AFAD, 5,8; Kandilli Rasathanesi 5,7 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi 13.59’da depremin merkez üssünün Silivri açıkları, derinliğinin ise 12 kilometre olduğunu duyurdu.

İki artçı deprem

Avrupa Sismoloji Merkezi 3.1 ve 2.7 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiği bilgisini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem sonrası yaptığı açıklamada, “Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil” dedi.

 İstanbul’un tamamında hissedilen deprem sonrası GSM operatörleri çalışmıyor. Panik yaşayan vatandaşlar Taksim Meydanı’na çıktı. Okullar tahliye edildi.

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