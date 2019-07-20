Konya’da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Konya Şekerciler Alt Geçidi’nde meydana gelen iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.Şekerciler Alt Geçidi’nde meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşları itfaiye ekipleri yoğun uğraşlarla sıkıştıkları yerden çıkarttı. Çok sayıda ambulans olay mahalline sevk edilirken, kazada biri çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın haber edilmesiyle birlikte 4 ayrı 112 ekibi olay mahalline sevk edildi ancak feci kazadan kurtulan olmadı.

7 Kişi hayatını kaybetti